Iphofen vor 53 Minuten

Kinder sprühen Grafitti

Am Dienstagnachmittag besprühten vier Kinder gemeinschaftlich die Schule in der Boverystraße in Iphofen, berichtet die Polizei. An verschiedenen Einrichtungen auf dem Schulgelände wurde von den Kindern rote Farbe angebracht. Der Hausmeister der Schule ertappte die Kinder auf frischer Tat und hielt sie bis zum Eintreffen der Beamten der Polizeiinspektion Kitzingen fest. Anschließend wurden die Kinder an ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.