Kinder malen gegen die Langeweile

Bunte Bilder gegen die Einsamkeit: Die Malaktion, bei der gerade Kinder in ganz Deutschland Bilder und Briefe an einsame Senioren versenden, sprang Birgit Prokopf sofort ins Auge. Als Mitarbeiterin im Wohnheim des St. Josefs-Stift für Menschen mit Behinderung in Kitzingen hatte sie sofort eine Idee: „Bestimmt würden sich auch unsere Klientinnen und Klienten über Briefe und Bilder freuen.“ Schnell war ein Aufruf auf Facebook verfasst, heißt es in einer Pressemitteilung. Und genauso schnell waren die ersten bunten Bilder schon in der Wohngemeinschaft in der Sickershäuser Straße 2c angekommen. Die Einrichtung hofft auf viele weitere Einsendungen und plant ein gemeinsames Eisessen mit allen kleinen Künstlern.

Denn wie erwartet war die Begeisterung unter den 16 Bewohnern, die in der Wohngemeinschaft im Kitzinger Stadtteil Siedlung ihr Zuhause haben, groß: „Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Förderstätten, die die Klienten normalerweise werktags besuchen, geschlossen“, berichtet Leiterin Linda Schmelzer. Was die Langeweile noch verstärkt: „Gleichzeitig dürfen ihre Angehörigen wegen des aktuellen Besuchsverbotes nicht mehr zu uns kommen – eine schwierige Situation, da sie ihre Familien natürlich sehr vermissen.“

Da kommen die bunten Bilder gerade gelegen. Sie sind eine willkommene Abwechslung im Alltag, verschönern die Wohngruppe und zeigen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner auch in Zeiten von Corona nicht allein sind. „Das ist ein sehr wichtiges Signal, auch für die Mitarbeitenden, die in dieser schwierigen Zeit alle ihr Bestes geben“, so Linda Schmelzer. Denn die Zeit, die die Bewohner normalerweise in der Förderstätte verbringen, muss nun zusätzlich vom Personal vor Ort abgefangen werden.

Überhaupt versucht man in der Wohngemeinschaft Kitzingen trotz aller Schwierigkeiten positiv zu bleiben und an die Zeit nach Corona zu denken: „Sobald diese schwere Zeit überstanden ist, möchten wir uns bei allen Kindern bedanken. Alle, die uns ein Bild geschickt haben, laden wir herzlich zu einem Eis in unserer Begegnungsstätte Lichtblick ein“, verspricht Schmelzer. „Wir hoffen, dass uns noch viele weitere Bilder erreichen und wir im Sommer ein großes Fest mit allen kleinen Künstler feiern können!“