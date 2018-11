Kinder lernen Erste Hilfe

Damit auch Kindergartenkinder schon mal helfen können, wenn was passiert, wurde im Kindergarten Obervolkach ein Kurs speziell für die Kleinsten durch das Volkacher Rote Kreuz abgehalten. Hanna Dittmann von der Jugendabteilung (links im Bild) hatte hierfür drei Tage geplant. „Am ersten Tag haben wir Pflaster und Verbände geübt – das hat schon gut geklappt“ meint sie. Am zweiten Tag war der „Notruf“ das Thema. „Die Größeren können sich die Nummer 112 schon merken“ sagt die Ausbilderin - „das ist ein ganz wichtiger Punkt!“ Der dritte Tag behandelt noch „Beulen und Verbrennungen“. Ein großes Ereignis war laut Pressemitteilung, als ein Sanitätsfahrzeug des Volkacher BRK am Kindergarten erschien. Fast schon fachmännisch schauten die einen oder anderen zu, als die Krankentrage zum Einsatz kam und sich ein Kind darauflegen konnte. Natürlich wurde auch die weitere Ausrüstung des Fahrzeuges „geprüft“ und unendlich viele Fragen an das Personal gestellt. Höhepunkt war dann das Einschalten des Blaulichtes und des Martinhorns. Kindergartenleiterin Christine Sendner war sich mit ihren Kolleginnen einig, das die Aktion „Trau Dich“ sehr hilfreich war und den Sprösslingen die Angst vor Sanitätern und Unfällen genommen hat.