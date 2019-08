Kinder hatten Feuerwehr-Spaß in Nenzenheim

Mit dem Wasserstrahl aus dem Schlauch volle Pulle auf Tennisbälle auf Warnbaken oder Fußbälle im Bänke-Parcours zielen, einen Wasserball die Sprossen einer Leiter nach oben hüpfen lassen oder in voller Montur und Atemschutz einen Verletzten bergen - für die rund 30 Kinder aus Nenzenheim und den umliegenden Ortschaften, die an der Ferienpass-Aktion der Nenzenheimer Floriansjünger teilnahmen, war es ein kurzweiliger und lehrreicher Nachmittag. Bei dem ging es natürlich feucht zu - aber die Sommersonne trocknete schnell wieder, so die Mitteilung der Wehr. Kommandant Bernhard Hirsch zeigte das Innenleben eines Feuerwehrautos, das bestiegen werden konnte. Und die Jugendfeuerwehr unter Leitung von Thomas Rauh kümmerte sich um die fachkundige Animation der Nachwuchs-Feuerwehrler. Anschließend gabs noch Pizza aus dem Ofen und Eis für die Kleinen.