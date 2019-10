Kinder genießen die Ernte am Kreisacker

Säen, pflanzen, ernten: Endlich konnten die Kinder und Jugendlichen der Obst-und Gartenbauvereine im Landkreis ihre Früchte ernten. Zuvor hatten sie Paprika, Tomaten und Auberginen im Gewächshaus der Gärtnerei Lindenthal aus Mainbernheim eingesät und diese im Mai auf dem Kreisacker eingepflanzt. Nun war es Zeit, die eigenen Früchte zu ernten, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

Begeistert fanden die Kinder auf der Kreisacker-Fläche einiges an Gemüse wie Auberginen, Zucchini, grüne Paprika oder Lauch. Damit die Kinder ihre Ernte sofort genießen konnten, hatten ihre Betreuerinnen einen riesigen Kochtopf samt passendem Kochlöffel und Gaskocher mitgebracht. Das Wetter spielte mit, so dass die fleißigen Gärtner bei guter Laune Zucchini und Auberginen an Biertischen direkt neben dem Kreisacker klein schnippeln konnten.

Auch im nächsten Jahr soll der Kreisacker wieder angelegt und mit Veranstaltungen begleitet werden.