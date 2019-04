Kinder der Wasserwacht schwimmen für Menschen mit Behinderung

Am Dienstag trainierten die Kinder und Jugendlichen der Wasserwacht Dettelbach nicht nur für sich, sondern auch für andere. Sie schwammen im Dettelbacher Hallenbad für einen guten Zweck. In dieser Stunde war besonders die Ausdauer gefragt, denn je mehr Bahnen die Jugendlichen schwammen, desto besser. Für jede geschwommene Bahn spendeten Sponsoren, die sich die Kinder vorher ausgesucht hatten, einen bestimmten Beitrag an die Mainfränkischen Werkstätten. Sponsoren konnten die Eltern, Großeltern, Bekannte oder das Geschäft um die Ecke sein. Der Betrag pro Bahn war frei wählbar, von 30 Cent bis zu fünf Euro oder mehr.

Zwei Kilometer in einer Stunde erschwommen

72 Kinder und Jugendliche aus allen drei Leistungsgruppen nahmen an der Aktion teil, sogar die ganz Kleinen, die noch nicht in der Schule sind, haben sich sehr bemüht. "In der ersten Leistungsgruppe der Fünf- bis Siebenjährigen sind die Kinder im Durchschnitt 25 Bahnen geschwommen", berichtete Daniela Friedrich, Jugendleiterin. Ein Siebenjähriger schaffte sogar 40 Bahnen, also einen Kilometer. Die Gruppe der Acht- bis Zehnjährigen schwamm im Schnitt 50 Bahnen. Sieben der Großen, die älter als zehn Jahre sind, legten in der Stunde jeweils rund zwei Kilometer zurück, sagte Friedrich erfreut.

Schwimmen, um die Muskeln zu trainieren

Luisa aus der Gruppe der ganz Kleinen erzählte: "Ich schwimme gerne, weil ich dabei jedes Mal meine Muskeln trainiere." Am Dienstag freute sie sich besonders, weil sie zusätzlich auch noch anderen helfen kann. Oma Elisabeth Stier, die für ihre Enkelin Helena spendete, sagte, dass sie den Gemeinschaftssinn der Kinder gerne stärke und sich für die Mitarbeiter der Mainfränkischen Werkstätten einsetze. Die Wasserwacht Dettelbach folgte mit dieser Aktion einem Leitsatz des Bayerischen Roten Kreuzes. Das Landratsamt Kitzingen stellte am Dienstag die Kosten für das Hallenbad frei. Doch wer wollte, spendete auch den einen Euro, der normalerweise für den Eintritt anfällt.

Geld für das Imkereizentrum in Schwarzach am Main

Der Erlös, den die Sponsoren bis zum 7. Mai an die Wasserwacht übergeben können, geht an das Imkereizentrum der Mainfränkischen Werkstätten in Schwarzach am Main. "Das haben wir von der Wasserwacht ausgewählt, weil die Kinder damit etwas anfangen und eventuell bei einem Besuch sehen können, wofür das Geld verwendet wird", erklärte Friedrich. In der Imkerei betreuen Mitarbeiter mit Behinderung mit dem Imker zusammen 150 eigene Bienenvölker.

Spendenschwimmmen fand zum zweiten Mal statt

Das Spendenschwimmen fand dieses Jahr zum zweiten Mal statt. Vor zwei Jahren hatten die Familien der Schwimmer auch Geld an die Mainfränkischen Werkstätten gespendet. Fast 100 Kinder und Jugendliche waren mitgeschwommen, eine Strecke so lange wie von hier nach Nürnberg, sagte Friedrich. Laut der Jugendleiterin war das Geld das letzte Mal dem Tierpark in Sommerhausen zugute gekommen, den die Kinder anschließend besuchten.