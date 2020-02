Markt Einersheim vor 1 Stunde

Kinder-Faschingszug durch Markt Einersheim

Bei strahlendem Sonnenschein machten die Kinder aus dem Haus für Kinder „Zum Guten Hirten“ in Markt Einersheim einen fröhlichen Faschingsumzug. Ihnen schloss sich eine Gruppe Schüler und Betreuerinnen aus der St. Martinschule an, die extra aus Kitzingen angereist waren, wie es in der Mitteilung an die Presse heißt.