Kinder-Autorenlesung in Volkach

Die Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendbuch mit Sitz in Volkach hat es möglich gemacht, dass die Stadtbibliothek den bekannten Autor Christian Seltmann zu Gast hatte. Christian Seltmann hatte sein neuestes Kinderbuch „Robin Cat“ mitgebracht und auf seine kindgerechte Art vorgetragen. Eine der Überraschungen an diesem Nachmittag war es, dass der Autor seine Gitarre in einem schwarzen Koffer mitgebracht hat. Und im Handumdrehen waren die Zuhörer an einem aktiven Hörspiel beteiligt. Auch Mitmachen war angesagt. In welcher Lesung hatten die Zuhörer schon mal ihre Schuhe in der Hand? Wann imitierten alle das Rauschen des Meeres, die Hamstersprache und hawaiianische Hula-Gesänge der Palmen? Die Kinder waren in allen Varianten „live dabei“ und es kam keine Sekunde Langeweile auf, heißt es in einer Pressemitteilung. Christian Seltmann informierte am Ende der Lesung, dass die Kinder, das von ihnen gemeinsam gestaltete Hörspiel über die Stadtbibliothek bestellen können, um es dann auf eine CD brennen zu können. Passend dazu gab es die Malvorlage als CD-Cover vom Arena-Verlag. Am Schluss verteilte die Leiterin der Stadtbibliothek Claudia Binzenhöfer Chips-Tüten und Robin-Cat-Sticker. Der Autor musste eine Menge Autogramme verteilen.