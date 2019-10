Kind von Auto erfasst: Leicht verletzt in Uniklinik geflogen

Am Montagnachmittag kam es in Rehweiler, in der Dürrnbucher Straße, zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizeibericht war dort eine 53-jährige Frau mit ihren beiden Enkeln zu Fuß unterwegs, als das dreijährige Mädchen unvermittelt auf die Fahrbahn rannte. Das Kind wurde von einem langsam fahrenden Pkw erfasst, stürzte zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde das Kleinkind vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik-Würzburg gebracht.