Possenheim vor 3 Stunden

Kind verletzt sich leicht

Am Donnerstagnachmittag befuhr eine Pkw-Fahrerin in Possenheim die Schulstraße in Richtung Poststraße. Zeitgleich fuhr ein zwölfjähriger Junge mit einem Fahrrad von der rechten Seite, von einer Böschung kommend, auf die Fahrbahn. Beide Beteiligte bremsten ab. Dennoch landete der Junge laut Polizei mitsamt seinem Fahrrad auf der Motorhaube des Audis. Glücklicherweise erlitt der Junge dabei nur eine leichte Verletzung am Knie. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.