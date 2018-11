Kind bei Unfall leicht verletzt

Am Mittwochabend befuhr eine 35-jährige Frau mit ihrem Pkw Ford die Schlesierstraße in Marktbreit. Dabei lief plötzlich ein vierjähriges Kind vor ihr auf die Straße, heißt es im Polizeibericht. Die Fahrerin erkannte dies zu spät und stieß mit dem Kind zusammen. Diese wurde zum Glück nur leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in die Uniklinik nach Würzburg. Am Pkw entstand ein Schaden von rund 50 Euro.