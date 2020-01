Kitzingen vor 1 Stunde

KimonoQuilt bringt 450 Euro für die Rappelkiste

Etwa ein halbes Jahr arbeiteten 18 Frauen der MainQuilt-Gruppe in der Kulturwerkstatt des Bürgerzentrums an einem Kimono-Quilt, um ihn für einen guten Zweck zu verkaufen. Ilse Walther fand auf dem Weihnachtsmarkt in Münnerstadt einen Liebhaber, der das zwei mal 1,2 Meter große textile Kunstwerk für 450 Euro erwarb. Gabi Hirth, Martha Brendle und Ilse Walther von der MainQuilt-Gruppe überreichten nun in der Bürgerstube einen Spendenscheck über 450 Euro an Sonja Huber und Susanne Götz von der Kitzinger Rappelkiste. Die Einrichtung kümmert sich um Kinder bis zu 14 Jahren und finanziert sich aus Spenden und Zuschüssen.