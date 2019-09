Kettensäge gestohlen

In der Zeit vom 18. September, 15.30 Uhr, bis 23. September, 15.30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter eine Kettensäge aus einer Garage gestohlen. Die Garage des Einfamilienhauses in der Hauptstraße in Neudorf war frei zugänglich, teilt die Polizei mit. Wert der Säge: 200 Euro.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Tel.-Nr. (0 93 21) 14 10.