Großlangheim vor 1 Stunde

Kernbohrung am Großlangheimer Dorfsee

Bemängelt wurde in der Jahresschlusssitzung des Großlangheimer Marktgemeinderats die Saugstelle am Großlangheimer Dorfsee. Die Feuerwehr muss dort erst den Deckel aufmachen, um den so genannten Mönch öffnen zu können.