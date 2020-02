Kennzeichenschilder abgerissen

Am Samstagvormittag kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zweier Männer in der Egerländer Straße in Kitzingen. In diesem Verlauf riss der 61-jährige Beschuldigte beide Kennzeichen aus den Halterungen des Wagens seines Gegenübers und warf diese auf dessen Fahrzeug. Dem folgten zusätzlich noch Beleidigungen. Die hinzugerufenen Beamten konnten den Streit erst schlichten, als sie den 61-Jährigen in Gewahrsam nahmen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Beleidigung.