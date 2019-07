Marktbreit vor 1 Stunde

Kennzeichen gestohlen

In der Zeit von Sonntag, 0 Uhr, und Montag, 17 Uhr, gingen in der Obernbreiter Straße in Marktbreit Diebe auf Beutezug. Laut Polizei klauten Unbekannte das hintere amtliche Kennzeichen MYK-C 900. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.