Kennzeichen gestohlen

In Kitzingen und Iphofen wurden von zwei Autos die Kennzeichenschilder gestohlen, teilt die Polizei mit. Zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und Samstag, 15.45 Uhr, kam das hintere Kennzeichenschild KT-VR 700 abhanden, das sich an einem roten BMW der 3er Reihe befand. Der Wagen parkte in der Max-Planck-Straße. Am Freitag, zwischen 6.45 und 17.15 Uhr, wurde an einem am Bahnhof in Iphofen abgestellten Peugeot 206 das hintere Kennzeichen KT-KH 193 entwendet. Hinweise auf den Täter beziehungsweise den Verbleib des Kennzeichenschildes nimmt die Polizei Kitzingen entgegen: Tel. (0 93 21 14 10.