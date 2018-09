Iphofen vor 7 Stunden

Kennzeichen eines Autos gestohlen

Ein 64-Jähriger hatte am Wochenende seinen VW Eos in Iphofen auf dem Parkplatz am Bahnhof geparkt. Als er am Sonntagabend zu seinem Auto zurückkam, hatte ein Unbekannter das hintere Kennzeichen KT-RY 46 abmontiert und gestohlen. Schaden: 50 Euro.