Marktbreit vor 21 Minuten

Kennzeichen abmontiert

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag, 19 Uhr, bis Sonntag, 9.30 Uhr, in der Marktstraße in Marktbreit von einem geparkten VW-Golf das vordere amtliche Kennzeichen KT-MG 620 abgeschraubt. Es entstand ein Schaden von etwa 30 Euro.