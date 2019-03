In der Zeit vom 16.03.19 und 18.03.19 ereignete sich in der Bismarckstraße in Kitzingen eine Sachbeschädigung. Unbekannte Täter schlugen an einem Mehrfamilienhaus das Glas der dortigen Kellereingangstüre ein. Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.