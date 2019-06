Kellertür aufgebrochen

Zwischen Freitag, 20 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, ereignete sich in der Ritterstraße in Kitzingen in einem Bürogebäude ein Einbruch, berichtet die Polizei. Unbekannte Täter brachen die Kellertür auf und gelangten so in den Kellerbereich des Gebäudes. Hier wurde jedoch nichts gestohlen. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.