Iphofen vor 1 Stunde

Kellerfest zum Einholen der Letzten Fuhre

Das Einholen der Letzten Fuhre am Samstag, 12. Oktober, symbolisiert das Ende der Weinlese in Iphofen. Geschmückte Winzerfuhrwerke ziehen ab 13.30 Uhr unter musikalischer Begleitung zum Marktplatz, wo kulinarische Köstlichkeiten und Iphöfer Wein zum Verweilen einladen, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Anschluss können die Besucher beim Kellerfest im Rathauskeller weiter feiern.