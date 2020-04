Keine neuen Schulden: Sulzfelder Gemeinderat stimmt Haushalt zu

Mit 2,6 Prozent steigt der Haushalt der Gemeinde Sulzfeld in diesem Jahr nur moderat gegenüber dem vergangenen Jahr. Bei einer Gegenstimme wurde der Etat am Dienstagabend verabschiedet.

Insgesamt hat der Sulzfelder Haushalt ein Volumen von 5,1 Millionen Euro, das sind knapp 130 000 Euro mehr als im Vorjahr. Diese Steigerung kommt vor allem aus dem Verwaltungshaushalt, der um rund 7,5 Prozent höher als 2019 liegt.

Pro-Kopf-Verschuldung soll verringert werden

Auch wenn die Kreisumlage, die Umlage der Verwaltungsgemeinschaft und die Personalkosten weitgehend stabil bleiben, ist es vor allem die Abwasserbeseitigung, die mit 120 000 Euro mehr zu Buche schlägt, was unter anderem an der Kanalprüfung liegt.

Allgemeine Rücklagen hat Sulzfeld derzeit keine, die positive Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt liegt vor allem am voraussichtlichen Soll-Überschuss aus dem Vorjahr. Neue Schulden sind in diesem Jahr keine geplant.

Allerdings liegt der Schuldenstand bei knapp 1,3 Millionen Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 1007 Euro soll bis zum Jahresende auf 931 Euro verringert werden. Der Landesdurchschnitt für vergleichbare Gemeinden lag Ende 2018 bei 592 Euro.

Erweiterung der Schule ist die größte Investition

Investieren will die Gemeinde vor allem in den Erweiterungsbau der Schule, wofür 650 000 Euro vorgesehen sind. Allerdings wird auch ein Zuschuss in Höhe von 300 000 Euro erwartet. Teuer wird auch die Pfarrmauer mit 380 000 Euro. Auch hier sollen Zuschüsse fließen, knapp 230 000 Euro sind eingeplant.

Insgesamt sind im Haushalt 2020 für Investitionen rund 1,7 Millionen Euro vorgesehen. Die Hauptfinanzierungsquelle dafür ist eine "Entnahme aus den Rücklagen". Gemeint ist dabei aber der Überschuss aus dem Vorjahr in Höhe von knapp 650 000 Euro. Dazu kommen neben Zuschüssen auch noch Investitionszuweisungen.