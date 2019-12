Keine großen Investitionen in den Bauhof

Beim Thema Bauhof des Marktes Wiesentheid deutet immer mehr auf einen Neubau der gemeindlichen Anlagen hin. In der Sitzung des Gemeinderates ging es um eine Erweiterung der bestehenden Einrichtung in der Brunnengasse im Ortskern. Dazu hatte das Gremium bereits einen Vorschlag eines Planungsbüros vorliegen, der für verschiedene Veränderungen Kosten von rund 803 269 Euro berechnete. Auf Bitten des Rates hat die Gemeinde ein weiteres Büro angeschrieben, doch trotz mehrmaliger Nachfrage sei kein Entwurf von dort gekommen, berichtete Bürgermeister Werner Knaier.

Es sei nicht unbedingt sinnvoll, in den jetzigen Standort zu investieren, weil man vom Platz her recht eingeschränkt sei, wiederholten einige Räte. "Langfristig sollten wir dort nichts mehr investieren", meinte Ratsmitlied Walter Rosentritt. Zudem habe die Kommune erst kürzlich einen neuen Leiter des Bauhofs eingestellt, mit diesem solle man mögliche Veränderungen absprechen, hieß es. Eine Auslagerung des Bauhofs dürfte jedoch acht bis zehn Jahre dauern, schätzte der zweite Bürgermeister Wolfgang Stöcker. Zumal die Gemeinde bislang noch kein Grundstück dafür hat.

Ratskollege Heinrich Wörner warf das Thema auf, ob man nicht langfristig einen Bauhof für die gesamte Verwaltungsgemeinschaft anstreben solle.

Da in Wiesentheid die Zeit aber gerade im Bereich Wasser dränge, müsse man hier bessere Bedingungen für die Wasserwarte schaffen. Die Räume für deren Material und zur Reinigung müssen aus gesetzlichen Gründen getrennt vom übrigen sein, führte Gemeinderat und Bauhofmitarbeiter Robert Kaiser aus. Nach kurzer Debatte legten die Räte fest, dass vorerst nur in den Bereich Wasser und für den Ausbau der Werkstatt Geld investiert werde. Weiteres soll in den nächsten Monaten besprochen werden.