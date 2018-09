Keine Bürgerversammlung an Halloween

Glück gehabt: Bei der Ausschreibung zur Sicherung und Verfüllung der Kalksteintiefbaue in Mainstockheim liegt das günstigste Angebot mit 582 800 Euro fast genau bei der Kostenschätzung von 590 000 Euro. Der nächste Bieter verlangt schon rund 750 000 Euro, der Höchstbietende gar über 930 000 Euro. Somit kann die Gemeinde beruhigt in die Arbeiten gehen, denn der Zuschuss von 60 Prozent ist an die Kostenschätzung gekoppelt, jeder Euro darüber muss von Mainstockheim komplett getragen werden. Wenn alles gut läuft, soll die Baustelle noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Weitere Punkte der Sitzung waren:

Nach der Verlegung des Ortsschildes in Richtung Kitzingen könnte doch nun auch an der Bushaltestelle am Ortseingang die Geschwindigkeit kontrolliert werden, so eine Anfrage aus den Reihen der Besucher. Ob das möglich ist, wird geprüft, so der Bürgermeister.

Knapp 30 000 Euro kostet die Straßenbeleuchtung im neuen Baugebiet Wunn. Zur Ausführung kommen insgesamt 14 Lampen auf sechs Meter hohen Masten mit je 27 Watt Leistung.

Nach der Wiedereröffnung der Gemeindebücherei vor einigen Tagen erließ der Gemeinderat für die Ausleihe eine entsprechende Satzung und eine Gebührenordnung. Demnach ist die Ausleihe auch weiter kostenfrei, bei Überschreiten der Leihfrist wird allerdings eine Säumnisgebühr erhoben.

Der neue Eingang zur Bücherei im Torbogen des Rathauses wird ebenso wie der Eingang zum Bürgermeisterzimmer und zum Sitzungssaal oberhalb der Türen beschriftet und der gesamte Vorraum neu gestrichen.

Für die Investitionen zum Haushalt 2019 gilt die gleiche Prioritätenliste, wie im Vorjahr mit Kindergarten, Sanierung Kalksteinbaue, Dachsanierung Stern, Baugebiet Wunn und weiteren Projekten. Neu und an vorderster Stelle stehen die Mittagsbetreuung und Fassadensanierung für die Schule, denn hier ist die Gemeinde überraschend in ein hohes Zuschussprogramm gerutscht.

Den Antrag für die Unterbringung der Umweltstation im ehemaligen Gasthaus Stern hat die Gemeinde erst gar nicht abgegeben: Der Zuschuss für die Station würde bei rund einer halben Million Euro liegen, allerdings müsste dafür das gesamte Haus genutzt werden und da liegen die Sanierungskosten beim Vierfachen. Zu viel für Mainstockheim, das sich für eine andere Nutzung mehr an Geld vom Staat erhofft.

Die Bürgerversammlung 2019 in Mainstockheim ist am 14. November geplant. Der ebenfalls vorgeschlagene 31. Oktober wurde abgelehnt, da an diesem Tag Halloween gefeiert wird.