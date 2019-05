Mainstockheim vor 5 Stunden

Keine Beteiligung an "Unser Dorf hat Zukunft"-Wettbewerb

Die Gemeinde Mainstockheim wird sich nicht an dem Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" beteiligen. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend beschlossen. Bürgermeister Fuchs gab zu bedenken, dass "angesichts der vielen Baustellen momentan schlicht und ergreifend die Manpower fehlt".