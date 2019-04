Wiesentheid vor 1 Stunde

Kein unnötiges Geld für Fachleute

Eine Scheune am Marienplatz in Wiesentheid, die im Besitz der Gemeinde ist, will die Kommune zu Wohnungen umbauen. Vier Einheiten sollen im denkmalgeschützten Gebäude entstehen, die Planung soll nun anlaufen. Im Zuge des sozialen Wohnungsbaus wurden der Gemeinde Zuschüsse in Aussicht gestellt.