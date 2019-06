Kein Wasserspielplatz im Weihersbrunnen

Im Siedlungs- und Neubaugebiet Weihersbrunnen in Wiesentheid wird ein neuer Spielplatz entstehen. Im Vorfeld hatte sich der Jugendreferent und Gemeinderat Andreas Laudenbach mit den Bewohnern vor Ort getroffen, um zu hören, welche Vorschläge und Wünsche sie haben. Darüber, wie auch über die Situation der insgesamt 16 Spielplätze in der Gemeinde, informierte er seine Kollegen in der Ratssitzung.

Zu dem Treff vor Ort, zu dem Laudenbach eingeladen hatte, waren 30 Bürger und auch einige Kinder gekommen, die Ideen beisteuerten. Ganz oben auf der Wunschliste stand ein Wasserspielplatz. Einen solchen habe man noch nicht in Wiesentheid, hieß es. Ausgerechnet im Gebiet im Norden sei das jedoch schwer umzusetzen. Dort befanden sich einst Steinbrüche. Um dort Sonden für Erdwärme zu installieren, mussten die Anlieger bis zu 60 Meter tief bohren, bis sie auf Wasser stießen, hielt Bürgermeister Werner Knaier entgegen. Die Wasserflächen eventuell mit Fernwasser zu speisen, sagte den Räten nicht zu. Für einen Wasserspielplatz gebe es an anderer Stelle im Ort bessere Möglichkeiten, etwa in Nähe des Baches am Säulesmarkt.

Bei den Spielgeräten standen Klettergeräte, eine Seilbahn und eine Nestschaukel hoch im Kurs, berichtete Ratsmitglied Laudenbach von seiner Umfrage in der Siedlung. Generell wolle man die Flächen aufeinander abstimmen, dass nicht an jedem Spielplatz die gleichen Spielgeräte seien.

Zur Planung der Spielplätze wird die Gemeinde ein Ingenieurbüro beauftragen, das sich mit Laudenbach zusammen nicht nur das Areal am Weihersbrunnen anschauen wird. Bei einem Konzept für die Spielplätze sollte daran gedacht werden, dass deren Pflege mit möglichst wenig Aufwand für die Gemeindearbeiter zu schaffen sei, hieß es. Die Bediensteten seien derzeit ausgelastet, man müsste entweder mehr Personal einstellen, oder Arbeiten an Firmen vergeben, gab Bürgermeister Knaier zu bedenken.

In dem Zusammenhang kam die Anregung auf, die Anwohner in die Arbeiten mit einzubeziehen. Außerdem solle man versuchen, so genannte Spielplatz-Paten zu finden, die dort ab und an nach dem Rechten schauen. Ratsmitglied Laudenbach will in den nächsten Monaten mit dem Ingenieurbüro weiter am Konzept für die Spielplätze feilen. Er wies darauf hin, dass die Kommune dringend einige von ihm entdeckte Sicherheitsmängel beseitigen solle.