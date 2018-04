Kein Veto gegen Netto

Der Einzelhandelskonzern Netto beabsichtigt, seinen Markt am Dreistock den aktuellen Bedarf anzupassen und die Verkaufsfläche von bisher 800 auf 1000 Quadratmeter zu erhöhen, um für den Kunden den Komfort durch breitere Gänge, niedrigere Regale und hellere Räume zu steigern. Ebenso geplant sind eine moderne Pfandrückgabe-Station und eine Bäckerei.

Eine Erweiterung des Sortiments sei dagegen nicht vorgesehen, erklärten die Netto-Vertreter im Antrag. Mit ihrem Vorhaben seien sie auf die Stadt zugekommen, erklärte Bauamtsleiter Oliver Graumann. Hierzu müsste aber der Flächennutzungs- und Bebauungsplan geändert werden, da im Gewerbegebiet nur eine Marktgröße von 800 Quadratmeter genehmigt ist.

Filiale auf modernen Stand bringen

„Nachdem wir hier auch unser Logistikzentrum haben, liegt uns Kitzingen als Standort besonders am Herzen. Deshalb möchten wir unsere Filiale auf einen modernen Stand bringen“, erklärte Markus Gessner, Gebietsleiter Expansion der Region Süd-Ost bei Netto. Das Vorhaben aber stieß auf Vorbehalt bei den Räten.

Elvira Kahnt (SPD) sah bei einer Zustimmung die Wirksamkeit des Einzelhandelskonzeptes beschädigt: „Das ist für die Katz‘, wenn wir an anderer Stelle streng sind und hier nicht.“ Thomas Rank (CSU) sprach sich zwar für das Vorhaben aus, stellte aber auch das Zentrenkonzept in Frage: „Das Problem ist, dass es so ausgelegt wird, bis es passt oder nicht. Wir sollten das gesamte Konzept überdenken oder uns davon verabschieden.“

Zentrenkonzept als Grundlage

An der Diskussion nahm auch Astrid Glos (SPD) teil: „Wie lange sind wir noch daran gebunden“, wollte sie wissen. „Solange, bis Sie es durch einen entsprechenden Beschluss überarbeiten lassen oder ganz abschaffen“, entgegnete Graumann. Letzteres halte er aber für den falschen Weg: „Das Zentrenkonzept liefert eine zuverlässige Grundlage.“ Die Erweiterung widerspreche dem nicht: „Bestehenden Firmen muss eine dynamische Entwicklung möglich sein.“

Andreas Moser (CSU) fand es „unfair, dass ähnliche Fälle unterschiedlich bewertet werden“ und bezog sich auf die Ende 2016 abgelehnte Ansiedlung eines anderen Discounters im Gewerbegebiet Schwarzacher Straße. Oberbürgermeister Siegfried Müller klärte allerdings auf, dass es sich dabei um eine Neuansiedlung gehandelt habe und es im vorliegenden Fall um einen bestehenden Markt gehe: „Das ist ein himmelweiter Unterschied.“

Andrea Schmidt (parteilos) erinnert daran, dass Netto erst vor kurzem einen Markt in der Mainbernheimer Straße geschlossen habe. Ebenso stellte sie in Frage, ob das Sortiment nicht doch erweitert werde, wenn der Markt mehr Fläche biete, und meinte: „Wir weisen hier ohne Not ein weiteres Sondergebiet aus.“

Höhere Verkehrsbelastung?

Ob durch das Vorhaben eine zusätzliche Verkehrsbelastung entstehe, wollte Thomas Steinruck (KIK) mit einem unabhängigen Gutachten geklärt wissen. Am Dreistock herrsche „schon jetzt Chaos hoch drei“. Jedoch sah Oberrechtsrätin Susanne Schmöger keinen Anlass, dass die Stadt Kitzingen ein entsprechendes Gutachten beauftragen und bezahlen müsse: „Diese Sache ist hier eindeutig geregelt: Der Vorhabenträger muss den Nachweis erbringen.“

Unglücklich über den Verlauf der Diskussion war Stephan Küntzer (CSU): „Wir haben hier eine Firma, die in Kitzingen investieren möchte. Es ist unsere Aufgabe, ein positives Klima für dieses Vorhaben zu schaffen. Wir geben hier gerade kein schönes Bild ab, dass wir diese Diskussion in der Anwesenheit von ihren Vertretern führen.“

Mehrheit der Räte stimmt dafür

In die gleiche Kerbe schlug Uwe Pfeiffle (FW): „Ich habe mich damals sehr gefreut, dass wir das Logistikzentrum in Kitzingen haben. Lehnen wir jetzt eine Weiterentwicklung ab, das ist unfair gegenüber dem Partner.“ In der Mehrheit (20:8) stimmte der Stadtrat schließlich dem Vorhaben zu. Durch die Änderungen von Bebauungsplan und Flächennutzungsplan werden dazu die Voraussetzungen geschaffen.