Kein Strom wegen Sturm

Am Mittwoch kam es um 16.49 Uhr zu einer Versorgungsunterbrechung im Stromnetz der Unterfränkischen Überlandzentrale (ÜZ).

Eine kleine Sturmfront, die am späten Nachmittag über die Mainschleife zog, entwurzelte in der Nähe von Dimbach einen Baum, der direkt in eine 20 000-Volt-Freileitung stürzte.

Die hierdurch ausgelöste, automatische Abschaltung der Leitung in den Schalthäusern Brünnstadt und Volkach hatte zunächst einen Stromausfall von insgesamt 25 Trafostationen der ÜZ in Volkach (mit Ortsteilen) und in Sommerach zur Folge, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der beschädigte Leitungsabschnitt konnte durch die zentrale Netzleitstelle schnell eingegrenzt werden, wobei allerdings auch vor Ort freigeschaltet werden musste. Die Mitarbeiter des ÜZ-Störungsdienstes waren sofort zu den Schaltstellen unterwegs und konnten die Stromversorgung in Volkach sowie Sommerach um 17.13 Uhr wieder herstellen.

Die Ortsteile Krautheim, Rimbach und Eichfeld waren um 17.26 Uhr wieder versorgt. Mit Unterstützung der Feuerwehr konnte der betroffene Freileitungsabschnitt repariert werden und Dimbach war um 18 Uhr wieder an das Stromnetz angeschlossen und alle Kunden wieder versorgt.

Bei Versorgungsunterbrechungen ist die ÜZ über die Störungsnummer Tel. (0 93 82) 604-601 jederzeit erreichbar. Hinweise zu beschädigten Stromleitungen dienen der schnellen Störungsbehebung.