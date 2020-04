Volkach 31.03.2020

Kein Osterbrunnen in Volkach

Naturgirlanden mit bunten Ostereiern geschmückt - so erstrahlte jedes Jahr der Brunnen auf dem Marktplatz vor dem Rathaus in Volkach. Doch in diesem Jahr bleibt der Brunnen ohne österliche Dekoration. Die Damen der CSU-Frauen-Union Volkach bedauern in einer Pressemitteilung, dass auch dies dem Coronavirus zum Opfer fallen muss. Bei der Vorbereitung und Aufstellung müssten zu viele Helfer auf engstem Raum zusammenarbeiten, bedauert die stellvertretende Vorsitzende Barbara Rinke die Absage des Osterbrunnen-Schmückens.