Kein Geld, keine Kapazität: Was in Kitzingen liegen bleibt

Die Stadt Kitzingen investiert allein im Jahr 2019 noch 20 Millionen Euro , davon das meiste in Bauvorhaben. Doch die Kämmerin warnt den Stadtrat auch, in der Folge nicht noch mehr Großprojekte zu beschließen. Dabei mangelt es nicht nur am nötigen Geld; die Stadtverwaltung hat noch ein anderes Problem: zu wenig Personal im Bauamt.

Vorhaben werden schleppend umgesetzt

Deshalb werden selbst beschlossene Vorhaben nicht so schnell umgesetzt, wie es sich der Stadtrat wünscht. Beispiele gab es in den Haushaltsberatungen genug. Andrea Schmidt (fraktionslos) wünscht sich, dass es mit dem sozialen Wohnungsbau in der Stadt schneller vorangehen möge. Und obwohl es in der Stadt ein Grundstück gebe, das bebaut werden könnte, musste sie sich vom Leiter des Bauamts, Oliver Graumann, vertrösten lassen. Zum einen sei das bestehende Haus dort noch vermietet, zum anderen sei ein neues Projekt "in der nächsten Zeit nicht zu leisten".

Ähnlich reagierte er auf die Anfrage von Jens Pauluhn (ÖDP) und Andrea Schmidt, die Barrierefreiheit in der Fußgängerzone, besonders am Marktplatz, schneller in Angriff zu nehmen. Oberbürgermeister Siegfried Müller (UsW) und Graumann erklärten, dass man personell "am Limit" sei.

Grundsatzdiskussion ums Personal

Daraus entwickelte sich eine Grundsatzdiskussion, in der Andreas Moser (CSU) vorschlug, mehr Planungen extern zu vergeben, und Pauluhn forderte, mehr Personal einzustellen. Die externe Vergabe werde wenn möglich schon praktiziert, und auf dem Arbeitsmarkt gebe es keine geeigneten Bewerber, so lautete die Erfahrung von OB und Stadtverwaltung.

Graumann erklärte dazu, dass die Verwaltung in der Projektbearbeitung Prioritäten setze und zuerst Vorhaben angehe, von denen Folgearbeiten abhingen, so die Vorbereitung des Baugebiets am Hammerstiel, die Umgestaltung des Mainkais, die Anlage neuer Parkplätze am Bahnhof oder die Sanierung der Straße nach Großlangheim. Dabei bewege sich das Bauamt nicht "im luftleeren Raum", denn vieles sei beschlossen und zwingend zu erledigen.

Bürgermeister Stefan Güntner (CSU) hielt dagegen, dass der Stadtrat das Gremium sei, dass die Prioritäten setzen müsse. Wenn die Verwaltung in Bereichen am Limit sei, solle sie das transparent darstellen. Dann könne der Rat darauf reagieren. Andernfalls seien fehlende Informationen der Grund dafür, dass es "oft im Gremium knallt".