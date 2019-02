Kein Faschingsscherz: Bratwürste für die Kannibalen

Langsam steuert das närrische Treiben auf seinen Höhepunkt zu: In den kommenden Tagen werden sich wieder zahlreiche Faschingsumzüge durch die Straßen schlängeln mit bunt kostümierten Narren, die sich für einige Stunden in wilde Hexen, coole Cowboys oder andere Gestalten verwandeln. Viele haben einen Riesenspaß daran, vorübergehend in eine andere Rolle zu schlüpfen und sich bei Umzügen oder Faschingspartys fantasievoll zu verkleiden. Der eigenen Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Wann hat man sonst schon Gelegenheit, als unheimlicher Dracula, hübsche Prinzessin oder feurige Zigeunerin aufzutreten?

Bei unserer aktuellen Umfrage auf dem Kitzinger Marktplatz wollten wir von den Passanten wissen: Was war Ihr bestes Faschingskostüm?