Sein 100-jähriges Gründungsjubiläum feiert der Sportkegelclub (SKC) Germania Marktbreit im kommenden Jahr. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren und waren neben Berichten und Neuwahlen Thema bei der Jahresversammlung des Vereins am Mittwochabend. Einen Ausblick gab stellvertretender Vorsitzender Andreas Hummel.

"Kegeln für Nichtkegler interessant machen", so sollte das Thema des Jubiläumsjahres lauten, sagte Hummel. Dazu werden, neben einem Kommersabend und der Austragung der Bezirksversammlung, etliche weitere Veranstaltungen stattfinden. Geplant ist ein Kegelturnier für Jedermann auf der vereinseigenen Anlage und ein 24-Stundenkegeln, dessen Erlös einem guten Zweck zukommen sollte und für das noch Sponsoren gesucht werden.

Sicher ein Höhepunkt dürfte das Spitzenspiel zweier Bundesligamannschaften in Marktbreit sein und zudem wolle sich der Verein um die Sportplakette des Bundespräsidenten bewerben.

Schatten wirft das Jubiläum aber auch schon heuer. Denn Vorsitzender Hermann Schneider berichtete von anstehenden Renovierungsarbeiten am und rund ums Vereinsheim, um "es für die nächsten Jahre zu ertüchtigen". Arbeiten, die eigentlich alljährlich anstehen, so auch 2018, als etwa der Austausch der Schlagwände auf den vier Bahnen oder die Erneuerung der Fußbodenbeläge weitgehend in Eigenregie erfolgte. Trotz der Investitionen, so Kassenwart Werner Heckel in seinem letzten Jahresbericht, konnte ein positives Rechnungsergebnis erreicht werden.

Insgesamt, so Schneider, hatte der Verein zum Jahresbeginn 112 Mitglieder, davon sind neun Jugendliche. Zwar gab es durchaus Neuzugänge unter den Mitgliedern, doch konnten diese die Abgänge nicht gänzlich ausgleichen. Sowohl sportlich, als auch gesellschaftliche und administrativ berichtete Schneider von "einem Jahr ohne größere Probleme". Die Kegler beteiligten sich an der Maiwanderung der Marktbreiter Vereine, am Schützen/Keglervergleich, an der Ferienpassaktion, kegelten am Rosenmontag und hatten den Vereinsehrenabend und die Weihnachtsfeier.

Bei den Wahlen wurden Hermann Schneider als Vorsitzender und Andreas Hummel als sein Stellvertreter Vorsitzender im Amt bestätigt. Die Kasse führt Barbara Hummel, Schriftführer ist Simon Hanselmann und Sportwart Markus Lohmüller. Den Vereinsausschuss vervollständigen stellvertretender Sportwart Simon Hanselmann, Damenwartin Yvonne Schneider, stellvertretende Damenwartin Ute Endres, Behindertensportwart Peter Spiegel, die drei Jugendwarte Theresa Tiedemann, Nadine Malloy und Uwe Schuglitsch. Kassenprüfer sind Kurt Papke und Werner Heckel, Bahnwart ist Andreas Hummel, im Fest- und Ehrenausschuss sitzen Winfried Sperber, Carsten Schober, Uwe Schuglitsch und Vergnügungswart Andreas Heckel.