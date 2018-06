Katze erneut mit Luftgewehr angeschossen

Als am Montagmorgen ein freilaufender braun-weiß-gestreifter Kater von seinem nächtlichen Streifzug nach Hause in die Tilsiter Straße in Kitzingen zurückkam, hatte er eine Schussverletzung. Sie wurde vermutlich von einem Luftgewehr verursacht, teilt die Polizei mit. Der Katzenhalter brachte das verletzte Tier zu einem Tierarzt. Die Behandlungskosten belaufen sich auf 950 Euro.

Ende Mai bereits angeschossen

Die Katze wurde bereits Ende Mai von einer Luftgewehrkugel verletzt und musste operiert werden . Weitere Fälle dieser Art sind der PI Kitzingen bisher nicht bekannt.

Die Polizei Kitzingen bittet um Hinweise unter: Tel. 09321 / 141-0.