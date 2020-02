Katze ausgewichen und Tor gerammt

In der Nacht auf Sonntag fuhr eine Fahranfängerin aus dem Main-Kinzig-Kreis gegen 1 Uhr auf dem Holländer Weg in Kitzingen in Richtung Südbrücke. Als sie einer kurz zuvor auf die Fahrbahn gesprungenen Katze ausweichen wollte, stieß sie mit ihrem Opel gegen das Zufahrtstor zu einem Firmengelände. Die Polizei schätzt den Schaden in ihrem Bericht auf rund 4000 Euro.