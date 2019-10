Neuses am Sand vor 42 Minuten

Katze auf Bundesstraße überfahren

Eine Katze lief am Sonntagabend einem 33-Jährigen auf der B 286 von Gerolzhofen Richtung Wiesentheid kurz vor Neuses am Sand vor das Auto. Wie die Polizei mitteilte, starb das Tier bei dem Unfall. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.