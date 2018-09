Buchbrunn vor 1 Stunde

Katze angefahren

Am späten Sonntagnachmittag erfasste eine 23-jährige Autofahrerin auf der Kreisstraße zwischen Mainstockheim und Buchbrunn eine Katze, die die Fahrbahn kreuzte, und verletzte sie schwer. Der rotgetigerte Kater mittleren Alters wurde in eine Tierklinik gebracht. Der Katzenhalter wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kitzingen in Verbindung zu setzen. Der Schaden am Auto beläuft sich laut Polizeibericht auf 1000 Euro.