Katholischer Frauenbund in Volkach zeichnet treue Mitglieder aus

"Wer treu zum Frauenbund steht, egal woher der Wind auch weht, wer tapfer seine Stellung hält, der ist viel mehr wert als nur Geld." – Mit diesem Reim dankte die Vorsitzende Rita Engert auf der Hauptversammlung des Katholischen Frauenbunds in Volkach im Pfarrheim langjährigen Mitgliedern. Sie zeichnete Maria Neuner, Renate Neuner, Brigitte Schmitt und Maria Steinruck aus Gaibach sowie Margarete Niederführ aus Astheim für 30-jährige Treue zum Frauenbund aus. 1990 waren die fünf Geehrten dem Ortsverein beigetreten.

Mitglieder für Treue geehrt

Mit Inge Dressler hat der Frauenbund auch wieder eine Schriftführerin. Einstimmig wurde sie ins Amt gewählt. Vielfältig, informativ und unterhaltsam sei das vergangene Jahresprogramm gewesen, sagte Engert. Viele der derzeit 106 Mitglieder nahmen die Angebote wahr. Im Mittelpunkt standen die Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag des Frauenbunds im März.

Das Jubiläumsjahr hatte bereits zuvor mit Referaten zu den Themen "Plastik – Fluch oder Segen?" und "Demenz – eine Herausforderung in unserer Gesellschaft" im Pfarrheim begonnen. Im Mai besuchten 30 Frauen ein Laientheater im Sommeracher Sportheim. Der Ausflug nach Wetzhausen und ein Weinspaziergang in Fahr am Main sorgten für Kurzweil und Geselligkeit.

Sechs Frauen nahmen an der Diözesanwallfahrt nach Fulda im September teil. Beim Kreuzweg zum Kirchberg wurden die Volkacherinnen von einer Gruppe aus Bergisch Gladbach begleitet. Groß war die Resonanz beim Filmkino in Dettelbach und beim "Frühstück für alle". Mit einer Adventsfeier im Pfarrheim klang das vergangene Jahr aus.

Thema Lohngerechtigkeit

Der Frauenbund spendete 260 Euro an das Antonia-Werr-Zentrum St. Ludwig. Sie dankte ihren Vorstandskolleginnen Anita Baur, Inge Dressler, Jutta Gürsching, Silke Pischel und Angelika Weigel für deren Unterstützung. Ein großes Lob erhielten die Zeitungsausträgerinnen Rosi Fichtl, Elisabeth Fuß, Jutta Gürsching, Hanne Wagenhäuser, Irene Meixner, Maria Steinruck, Frau Dietrich und Anita Baur. Engert ist ebenfalls Zeitungsausträgerin.

In diesem Jahr bietet der Frauenbund im März eine Frauenbundgebetsstunde, die Kreuzwegandacht und einen Vortrag über "Wasser, ein kostbares Gut" im Pfarrheim an. Die Kampagnen-Schwerpunkte liegen 2020 in der "Lohngerechtigkeit". Der Katholische Deutsche Frauenbund fordere eine gerechte Entlohnung und gleiche Bezahlung für gleichwertige Tätigkeiten von Frau und Mann, sagte Engert. Die Veranstaltungen dazu würden sich um den "Equal Pay Day" am 17. März häufen. Der Frauenbund setze sich zudem für eine sichere Rente für Frauen ein.