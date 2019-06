Willanzheim vor 6 Stunden

Katholischer Frauenbund Willanzheim im Land der Hildegard

Zu einem Tagesausflug ins Rheingau hat der katholische Frauenbund Willanzheim eingeladen. Die Reisegruppe begab sich auf den Spuren der berühmtesten Frau des Mittelalters, Hildegard von Bingen. Schon während der Fahrt kostete die Gruppe Nervenkekse nach einer Rezeptur der Äbtissin, so die Mitteilung. In der Benediktinerinnenabtei St. Hildegard in Rüdesheim erfuhr die Gruppe alles Wissenswerte über diese außergewöhnliche Frau. Weiter ging es dann zum Niederwalddenkmal, das an die Einigung Deutschlands 1871 erinnert. Mit der Kabinenseilbahn fuhr die Gruppe zurück nach Rüdesheim. Bei einem Bummel durch die Drosselgasse konnte man die bekannte Spezialität, den Rüdesheimer Kaffee genießen. Asbach Uralt ist der der Markenname des ältesten deutschen Weinbrands, benannt nach dem Unternehmensgründer Hugo Asbach. Eine Führung mit professioneller Verkostung, in dem traditionsreichen Unternehmen rundete den Tag ab. Die Organisatorinnen Doris Dorsch und Sigrid Hein freuten sich über das große Interesse der Teilnehmer.