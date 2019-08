Volkach vor 1 Stunde

Kastanienbaum abgebrochen

In der Zeit von Dienstag, 16 Uhr und Mittwoch, 9 Uhr, brachen Unbekannte am Bahnhofsplatz in Volkach einen frisch gepflanzten Kastanienbaum ab. Laut Polizeibericht entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.