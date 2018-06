Karts-Jungs mit Heimvorteil

Nach Abgängen hat der AMC Kitzingen heuer nur noch vier Fahrer im unterfränkischen Jugend-Kart-Pokal am Start. Beim Heimrennen am Sonntag auf dem Parkplatz der Sickergrundhalle kann das Quartett den Heimvorteil nutzen. Dabei steht Markus Friemelt als Trainer und Jugendleiter seine Feuertaufe bevor.

Jüngster eine Klasse aufgestiegen

Der Jüngste der AMC ist Julian Friemelt, der die Konkurrenz im Vorjahr in Grund und Boden gefahren hatte. Heuer ist der Neunjährige in die Altersklasse zwei aufgerückt. Kevin Friemelt startet in der Altersklasse vier und war bisher in Unterfranken, Nordbayern und bei der Bayerischen Meisterschaft erfolgreich. Der 13-Jährige fuhr bisher immer Ergebnisse unter den besten Fünf seiner Klasse heraus. Nicht wunschgemäß lief es für Christian Kahl in der stark besetzten Alterklasse fünf. Der Nenzenheimer verbuchte in Dettelbach mit einem siebten Platz sein bestes Saisonresultat. In ähnlichen Dimensionen bewegt sich der Mainbernheimer Meo Winter in der Altersklasse drei.

Start am Sonntag um 9.30 Uhr

Das Renngeschehen startet am Sonntag um 9.30 Uhr. Der Wettbewerb mit rund 100 Startern wird sich bis 16.30 Uhr erstrecken.