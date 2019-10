Kitzingen vor 41 Minuten

Kartoffelsuppe für den guten Zweck

Zum fünften Mal lädt der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt Kitzingen zusammen mit dem Wilhelm-Hoegner-Haus am Samstag, 26. Oktober, von 11 bis 14 Uhr zum Kartoffelsuppe-Essen beim "Einholen der letzten Fuhre" auf den Marktplatz in Kitzingen ein. Der Erlös der Aktion kommt laut Pressemitteilung den Kindern in den Flüchtlingunterkünften in Kitzingen zugute.