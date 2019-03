Karrieretag an der Klinik Kitzinger Land

Die vielen beruflichen Möglichkeiten, die ein Krankenhaus bietet, möchte die Klinik Kitzinger Land bei einem Infotag am 30. März vorstellen.

Von 11 bis 15 Uhr können sich Interessierte vor Ort sowohl über klassische Krankenhausberufe, wie Arzt, Pflegekraft, MTA und MFA (früher Arzthelferin), als auch über Möglichkeiten im Servicedienst, wie Transport, Speisenerfassung, Sterilisation und Reinigung informieren. Außerdem gebe es laut Pressemeldung auch im Bereich Technik und Verwaltung viele Chancen, sich beruflich zu verwirklichen.

Neben der Klinik stellen sich auch zwei Facharztpraxen, die in der Klinik ihre Räumlichkeiten haben, mit ihren beruflichen Perspektiven vor. Außerdem gibt es einen speziellen Bereich für Schüler oder Umschüler, die an der Krankenpflegeschule sowohl die Ausbildung zum dreijährig examinierten Gesundheits- und Krankenpfleger oder die einjährige Ausbildung zum Pflegefachhelfer absolvieren können. Probeunterricht und der direkte Austausch mit Dozenten und derzeit aktiven Schülern geben dabei einen Einblick in die Ausbildungsmöglichkeiten.

Außerdem soll es eine Verlosung geben und jeder Teilnehmer erhält ein Mittagessen gratis.

Alle Infos zum Karrieretag-Programm sowie zu den Ausbildungsmöglichkeiten an der Berufsfachschule für Krankenpflege gibt es unter www.komm-ins-klinikland.de