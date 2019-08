Kitzingen vor 1 Stunde

Karpfenskelett als Sonderpreis für das Armin-Knab-Gymnasium

Brigitte Liffert, Schatzmeisterin der Kreisgruppe des Bund Naturschutzes (BN) Kitzingen, übergab einen Sonderpreis für erfolgreiches Sammeln von Spenden an Frau Fischer, Lehrerin am AKG. Unter ihrer Anleitung hatten Schüler des Gymnasiums im Frühjahr in der Haus- und Straßensammlung fast 2000 Euro zusammen bekommen. Dieses Geld wird, so heißt es in einer Pressemitteilung, für den Unterhalt der BN-Geschäftsstelle, für Personalkosten sowie für aktiven Umwelt- und Naturschutz verwendet. Landesweit unterhalte der BN mehrere größere Geschäftsstellen und beschäftige eine stattliche Anzahl von Hauptamtlichen, die vielfältige Aufgaben des größten Umwelt- und Naturschutzverbandes in Bayern erfüllen. Ankauf von schützenswerten Liegenschaften, Gerichtsverfahren, Kampagnen und Projekte bestimmen den Finanzbedarf, der wesentlich durch die bayernweite Haus- und Straßensammlung gedeckt werde. In Anwesenheit der Schulleiterin Monika Rahner, wurde der Sonderpreis überreicht - ein Karpfenskelett für den Biologie Unterricht.