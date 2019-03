Karl Volland ist jetzt Ehrenkreisbrandmeister

"Ehrenkreisbrandmeister", das ist der Titel, mit dem sich Karl Volland seit Freitagabend schmücken darf. Und das wohl voll zu Recht. Denn Volland tritt nach fast 30 Jahren Ende des Monats in den Ruhestand. Wie beliebt der KBM, zuständig für die Stadt Mainbernheim und die VG Iphofen, nach all den Dienstjahren ist, zeigte die begeisterte Reaktion der Dienstversammlung, in der immerhin 72 Feuerwehrkommandanten aus dem Landkreis, 65 Kommandantenvertreter, 23 Jugendwarte und sechs Bürgermeister anwesend waren.

Ansonsten eine fast normale Kommandantendienstversammlung mit Berichten des Kreisbrandrats Roland Eckert, Jugendwart Thomas Grimmer und Alfred Schnabel für die psychosoziale Notfallversorgung sowie den Grußworten von Landrätin Tamara Bischof, Bürgermeister Peter Kraus und Rotkreuzler Karl Patzelt für die "Blaulichtfamilie".

Erstmals seit Inbetriebnahme im Jahr 2010 stellten sich Vertreter der Integrierten Leitstelle Würzburg der Feuerwehrversammlung im Landkreis vor. "Es war ein holpriger Start", bestätigte deren Leiter Gerhard Möldner den gefühlten Eindruck der Versammlung, denn eigentlich hatte keiner der Beteiligten diese von oben angeordnete Einrichtung wirklich gewollt. "2010 sind alle gezwungen worden, in ein Boot zu springen", so Möldner. Und entsprechend unzufrieden waren denn auch alle.

Insgesamt ist die Leitstelle für gut 500 000 Menschen in der Region zwischen Aschaffenburg und dem Landkreis Kitzingen zuständig. Im Schnitt 1000 Anrufe gehen täglich dort ein, darunter etwa 350 für den Rettungsdienst und 14 für Feuerwehren. Möldner beklage dabei auch den "Zustand der Gesellschaft", wenn etwa ein Diskobesucher mitten in der Nacht den Notruf absetzt, seine Freundin sei zusammen gebrochen. Und der eilig gerufene Rettungsdienst muss dann feststellen: Dem Paar wurde die Wartezeit für's Taxi zu lange, sie wollten vom Rettungswagen nach Hause gefahren werden.

Auf die Leitstelle werden künftig noch weitere Aufgaben und Herausforderungen zukommen, so Möldner, etwa auch die Organisation von Krankentransporten. Sein Appell: "Wir sollten mehr miteinander als übereinander reden." Einen Schritt dazu machten Michael Neis und Ulrich Schleichert von der Leitstelle, die Details über ihre Arbeit erzählten und dazu aufforderten, Besichtigungstermine an ihrem Arbeitsplatz wahr zu nehmen.

Wie wichtig jede einzelne Ortsfeuerwehr im Landkreis ist, zeigte der Sturm Fabienne im September, bie dem die Einsatzkräfte vor Ort in vielen Fällen erste Hilfe bei den Schäden leisteten, so der Kreisbrandrat. Insgesamt waren 40 Feuerwehren an rund 100 Einsatzstellen aktiv. "Das sind Dinge, die schaffen nur wir", so der Kreisbrandrat, der auch deutliche Aussagen an die Gemeinden traf: "Wenn eine Feuerwehr erst einmal zu Tode gespart ist, dann ist sie nicht mehr da." Beleidigungen im Einsatz, so Eckert, seien schon Routine, aber körperliche Angriffe oder Bespucken dürften nicht toleriert werden, hier gelte es auch Anzeigen zu erstatten.

Knapp 650 Jugendfeuerwehrleute, darunter 264 Mädchen, gebe es im Landkreis, berichtete Kreisjugendwart Thomas Grimmer. Eine beachtliche Zahl, die Anfang des Jahrzehnts aber auch schon deutlich höher war. Deshalb der Appell Grimmers, die Angebote der Kreisführung für eine verstärkte Jugendwerbung anzunehmen. Für ihre langjährige Jugendarbeit wurden die Albertshöfer Feuerwehrler Thomas Hofmann und Benedikt Koppe mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet.