Mainstockheim vor 23 Stunden

Karl-Dieter Fuchs tritt in Mainstockheim noch einmal an

Mainstockheims Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs tritt doch noch einmal als Bürgermeisterkandidat an. Lange hatte er gezögert, bis er sich zu einer Entscheidung dafür durchgerungen hatte, am Samstagabend war es dann aber doch so weit: In der Jahresschlusssitzung des Gemeinderats, traditionell ein gemeinsames Essen mit Räten und Mitarbeitern der Gemeinde, war es eher beiläufig der letzte Satz seiner kurzen Jahresbilanz, dass er sich noch einmal zur Wahl stelle.