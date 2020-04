Kar- und Ostertage in der Pfarreiengemeinschaft St. Urban

Am Palmsonntag, 5. April, feiert Pfarrer Hofmann zusammen mit den Dillinger Franziskanerinnen im Kloster St. Maria unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Eucharistie. Zuvor segnet er laut Pressemitteilung die Palmzweige, die dann ab 11 Uhr in der Pfarrkirche Volkach zum Mitnehmen bereitstehen, auch in den Pfarrkirchen von Astheim, Escherndorf und Fahr.

Gründonnerstag

Am Gründonnerstag, 9. April, feiert Pfarrer Hofmann zusammen mit den Dillinger Franziskanerinnen im Kloster St. Maria unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Feier vom letzten Abendmahl. Zum Gloria werden die Glocken der Volkacher Pfarrkirche läuten.

Karfreitag

Am Karfreitag feiert Pfarrer Hofmann unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Feier vom Leiden und Sterben Christi in der Volkacher Pfarrkirche, die von 14 bis 16 Uhr geschlossen bleibt. Ab 16 Uhr können die Gläubigen zur Verehrung des Kreuzes in die Pfarrkirche kommen.

Osternacht

Die Osternacht feiert Pfarrer Hofmann unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Volkacher Pfarrkirche. Zum Gloria werden die Glocken der Volkacher Pfarrkirche läuten. In der Osternacht wird Pfarrer Hofmann kleine Osterkerzen und Wein segnen. Beides kann gegen eine Spende ab Ostersonntag mitgenommen werden. In den Dörfern gibt es in diesem Jahr leider keine Osternachtsfeier.

Ostersonntag

Am Ostersonntag feiert Pfarrer Hofmann zusammen mit den Dillinger Franziskanerinnen im Kloster St. Maria unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Eucharistie. In der Pfarrkirche brennt die Osterkerze den ganzen Tag, deren Licht ab 11 Uhr mit einer Laterne nach Hause mitgenommen werden kann, den ganzen Tag. Vertreter der Dorfgemeinden entzünden am Ostersonntag mit dem Osterlicht aus Volkach die Osterkerze in ihrer Kirche. Dort können die Gläubigen am Sonntag in Astheim und Escherndorf, am Ostermontag in Fahr, sich mit einer Laterne ab 11 Uhr im Laufe des Taqes so den besonderen Ostersegen nach Hause holen. Um 12 Uhr werden alle Glocken in der ganzen Pfarreiengemeinschaft anlässlich des Osterfestes läuten.

Wer in dieser schwierigen Zeit jemanden zum Reden braucht, kann sich bei Pfarrer Johannes Hofmann unter Tel.: (09381) 2476 melden.