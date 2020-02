Kaputte Heizung: Rauch ruft Feuerwehr auf den Plan

Zu einem Einsatz ist am Mittwochabend die Obernbreiter Feuerwehr ausgerückt. Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in der Breitbacher Straße hieß es in der Alarmierung. Der Hauseigentümer selbst rief die Feuerwehr, teilte die Polizei mit. Der Rauch kam aus dem Keller und während der erste Atemschutztrupp in den Keller stieg, wurden der Eigentümer und seine drei Mitbewohner in Sicherheit gebracht.

Grund für die Rauchentwicklung war die defekte Heizung. Aus dem Brennkessel quoll Rauch und verteilte sich im Keller und im Wohnbereich. Durch den Atemschutztrupp, der umgehend den Not-Ausschalter der Heizung betätigte, konnte Schlimmeres verhindert werden, schreibt die Obernbreiter Feuerwehr. Lediglich die Kellerwände seien verrußt, verletzt wurde niemand.