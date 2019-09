Buchbrunn vor 48 Minuten

"Kapitän Karacho" beim Spielplatzfest in Buchbrunn

Beim Spielplatzfest in Buchbrunn kommen am Sonntag, 8. September, von 14.30 bis 18 Uhr,alle Kinder auf ihre Kosten. Auf dem Programm stehen Spiel- und Bastelstationen, Schatzsuche, Pony-Reiten und ein Flohmarkt, heißt es in der Einladung. Bei einer Tombola verspricht jedes Los einen Gewinn und auf der Bühne werden Kapitän Karacho und der Krachmacher populäre Kinderlieder präsentieren. Als Höhepunkt will Zauberer Matzelli mit seiner Mitmachshow begeistern. Die Einnahmen des Festes werden, laut Mitteilung, für den Erhalt des Spielplatzes und die Anschaffung neuer Spielgeräte verwendet.